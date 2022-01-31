В России выявили 124 070 случаев заражения коронавирусом за сутки, это вновь максимум за пандемию

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 124 070, до 11 861 077, сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,06%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 30 130 против 28 944 днем ранее. Всего зарегистрировали 10 248 281 случай выздоровления. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 86,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России возросло за сутки на 621, до 331 349. Днем ранее было зарегистрировано 617 летальных исходов.