Заявления о возможных санкциях против РФ демонстрируют непредсказуемость Лондона - Песков
17:12 31.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заявления МИД Британии о новых возможных санкциях в адрес РФ демонстрируют непредсказуемость Лондона, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующие слова министра иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс.
"Это очень тревожное заявление из Лондона, я думаю, тревожное не только для нас, для наших компаний. Это демонстрирует изрядную непредсказуемость Лондона, и, наверное, это повод для серьезной обеспокоенности вообще для международных финансовых структур и бизнес-структур", - отметил Песков.
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