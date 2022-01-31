Заявления о возможных санкциях против РФ демонстрируют непредсказуемость Лондона - Песков

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления МИД Британии о новых возможных санкциях в адрес РФ демонстрируют непредсказуемость Лондона, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующие слова министра иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс.

"Это очень тревожное заявление из Лондона, я думаю, тревожное не только для нас, для наших компаний. Это демонстрирует изрядную непредсказуемость Лондона, и, наверное, это повод для серьезной обеспокоенности вообще для международных финансовых структур и бизнес-структур", - отметил Песков.