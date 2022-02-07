Премьер Японии намерен вести упорные переговоры с РФ о заключении мирного соглашения

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Фумио Кисида намерен вести упорные консультации с Россией с целью заключения мирного договора на основе всех достигнутых ранее соглашений и сожалеет, что данный вопрос до сих пор не решен.

"Я искренне сожалею, что спустя 76 лет после окончания Второй мировой войны не решена проблема северных территорий, а между Японией и Россией не заключен мирный договор", - сказал Кисида в понедельник на "Общенациональном митинге за возвращение северных территорий", как здесь называют южную часть Курильских островов. Мероприятие было организовано в видеоформате из- за коронавирусных ограничений.

"Я намерен вести упорные переговоры с РФ по этому вопросу, следуя всем достигнутым ранее соглашениям, включая те, что были заключены на высшем уровне в Сингапуре в 2018 году", - продолжил премьер. Он также выразил сожаление, что безвизовые обмены между Японией и Россией уже второй год подряд не осуществляются из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.