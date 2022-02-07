Сергий Романов передал из тюрьмы анекдот об отрицании Бога
10:32 07.02.2022
Экс-схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Николай Романов) заявил, что никогда не изменял взгляды на религию и проиллюстрировал свои слова анекдотом о вопросе существования бога. Соответствующие слова Романов передал журналисту URA.RU через своего адвоката Павла Бабикова.
«Лектор говорит слушателям, что Бога нет. Показывает карандаш: „Вы его видите?“. Ответ: „Да“. — „А бога не видим, значит его нет“. Встает слушатель и говорит: „Лектора мы видим, а ум его нет. Значит он безумный“», — рассказал отец Сергий, отметив, что его отношение к религии никогда не менялось и он был верен убеждениям.
Отец Сергий приговорен судом к трем с половиной годам лишения свободы за склонение к суициду, нарушение права на свободу вероисповедания и самоуправство.
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