Сергий Романов передал из тюрьмы анекдот об отрицании Бога

10:32

Экс-схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Николай Романов) заявил, что никогда не изменял взгляды на религию и проиллюстрировал свои слова анекдотом о вопросе существования бога. Соответствующие слова Романов передал журналисту URA.RU через своего адвоката Павла Бабикова.

«Лектор говорит слушателям, что Бога нет. Показывает карандаш: „Вы его видите?“. Ответ: „Да“. — „А бога не видим, значит его нет“. Встает слушатель и говорит: „Лектора мы видим, а ум его нет. Значит он безумный“», — рассказал отец Сергий, отметив, что его отношение к религии никогда не менялось и он был верен убеждениям.

Отец Сергий приговорен судом к трем с половиной годам лишения свободы за склонение к суициду, нарушение права на свободу вероисповедания и самоуправство.