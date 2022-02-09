Федерация мигрантов выступила за введение квот для детей иностранцев в школах
15:32 09.02.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Федерация мигрантов выступила за квоты для детей иностранцев в российских школах. Такие меры помогут адаптироваться не только ученикам, но и их родителям. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.
«В целом есть практика, что если детей-иностранцев, грубо говоря, в пределах 10% в классе, они прекрасно адаптируются. И далее они выступают очень хорошим каналом адаптации для родителей. То есть, дети очень быстро выучивают язык, потом от детей учат родители, если знают его хуже. То есть, это очень хороший канал связи. Но если действительно детей становится больше какой-то цифры, мне кажется, если их даже треть, они начинают уже общаться между собой. Соответственно, уровень изучения языка падает, в целом ситуация не очень хорошая. Если действительно бы работала бы система, что детей мигрантов в классе немного, это точно было бы всем на пользу».
Вопрос о квотах для детей мигрантов в школах обсуждался весной прошлого года на заседании Совета по межнациональным отношениям с участием президента Владимира Путина. Однако каких-то конкретных предложений по этому поводу выработано не было.
Сегодня зампредседателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в эфире «Общественной службы новостей» предложил запретить детям мигрантов учиться в российских школах. Иностранцам, приехавшим с семьями, он предложил отдавать детей либо в платные образовательные учреждения, либо оставлять их дома.
НОВОСТИ
- 13:00 09.02.2022
- Военные ДНР фиксируют передвижение украинских танков в 15 км от своих позиций — Басурин
- 10:20 09.02.2022
- СМИ сообщили об "угрозе возмездия" для Европы со стороны России
- 09:32 09.02.2022
- Израиль поразил радары и зенитные установки в Сирии в ответ на запуск ракеты ПВО — армия
- 22:05 08.02.2022
- США и РФ заинтересованы в недопущении конфликтов в Арктике - советник Пентагона
- 20:30 08.02.2022
- Лидеры стран НАТО обсуждают вопрос новой структуры альянса
- 19:30 08.02.2022
- Более трех сотен бойцов британского спецназа направляются в Польшу
- 22:40 07.02.2022
- Прозападные власти в Сербии в 2006–2008 гг. пустили на металлолом 70% танков — Минобороны
- 20:40 07.02.2022
- Украина обратилась к США с просьбой разместить комплексы ПРО THAAD — диписточник
- 09:30 06.02.2022
- Что если бы мы сказали, что США могут взять Лондон за неделю? - Зампостпреда РФ при ООН
- 11:00 05.02.2022
- Ракета "Союз-2.1а" с военным спутником запущена с космодрома Плесецк
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать