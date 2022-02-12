На старт «Лыжни России» в Подмосковье вышло более 7 тысяч человек

21:19

Фото пресс-службы губернатора

Московской области

40-я «Лыжня России» прошла в Подмосковье. Центральный забег состоялся в Химках. Дистанция - 10 км. На старт вышло более 7 тысяч человек. Самым старшим участником стал Юрий Николаевич Исаев из Одинцова, ему – 84 года.

«Большое удовольствие, когда видишь тысячи людей, пришедших на «Лыжню России» семьями - и маленькие, и совсем пожилые люди. Эта объединяющая энергия здорового образа жизни больше всего радует. Желаю всем выйти на эту лыжню, чтобы ощутить в полной мере гостеприимство Подмосковья, Химок. Прекрасная организация, как и всегда», - сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Лыжня России» прошла более чем в 70 регионах, в общей сложности в ней приняли участие свыше полумиллиона человек. Это одна из самых массовых гонок в Европе.

«Передаю огромный привет от губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Желаю всем хорошей гонки и никаких травм. Сегодня не будет проигравших - вы все победители, - сказал перед стартом министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов. - Очень символично, что буквально несколько минут назад, наша женская команда по лыжным гонкам взяла в эстафете «золото».

Победители и призеры «Лыжни России»

Мужчины:

Николай Морилов (Тюмень);

Дмитрий Кондрашов (Москва);

Антон Харламов (Москва).

Женщины:

Валентина Смирнова, «СШОР «Истина» (Истра);

Мария Давыденкова (Пущино);

Светлана Кузнецова (Коломна);

Юноши (2004 г.р. и моложе):

Сергей Осадчий, «СШОР «Истина» (Истра);

Роман Кислов (Наро-Фоминск);

Максим Дмитраков (Дмитров);

Девушки (2004 г.р. и моложе):