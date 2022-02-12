На старт «Лыжни России» в Подмосковье вышло более 7 тысяч человек
21:19 12.02.2022
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Фото пресс-службы губернатора
Московской области
«Большое удовольствие, когда видишь тысячи людей, пришедших на «Лыжню России» семьями - и маленькие, и совсем пожилые люди. Эта объединяющая энергия здорового образа жизни больше всего радует. Желаю всем выйти на эту лыжню, чтобы ощутить в полной мере гостеприимство Подмосковья, Химок. Прекрасная организация, как и всегда», - сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.
«Лыжня России» прошла более чем в 70 регионах, в общей сложности в ней приняли участие свыше полумиллиона человек. Это одна из самых массовых гонок в Европе.
«Передаю огромный привет от губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Желаю всем хорошей гонки и никаких травм. Сегодня не будет проигравших - вы все победители, - сказал перед стартом министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов. - Очень символично, что буквально несколько минут назад, наша женская команда по лыжным гонкам взяла в эстафете «золото».
Победители и призеры «Лыжни России»
Мужчины:
-
Николай Морилов (Тюмень);
-
Дмитрий Кондрашов (Москва);
-
Антон Харламов (Москва).
Женщины:
-
Валентина Смирнова, «СШОР «Истина» (Истра);
-
Мария Давыденкова (Пущино);
-
Светлана Кузнецова (Коломна);
Юноши (2004 г.р. и моложе):
-
Сергей Осадчий, «СШОР «Истина» (Истра);
-
Роман Кислов (Наро-Фоминск);
-
Максим Дмитраков (Дмитров);
Девушки (2004 г.р. и моложе):
-
Александра Черня, «СШОР «Истина» (Истра);
-
Екатерина Шибекина, «СШОР «Истина» (Истра);
-
Наталья Рождественская, «СШОР «Истина» (Истра).
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