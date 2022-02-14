Зима в Москве стала самой снежной за последние четыре года
09:53 14.02.2022
В Москве с начала сезона к середине февраля прирост снега достиг 160 см, что сделало нынешнюю зиму самой снежной за четыре последних года. При этом по данным комплекса городского хозяйства Москвы, годовая норма составляет примерно 150 см. Зимой 2021 года за аналогичный период прирост снега составил 106 см, а в 2020 году - только 44 см.
Сейчас в Москве сотрудники предприятий ЖКХ очищают от наледи кровли, выступающие элементы фасадов зданий и козырьки. В этих работах участвуют 2,9 тыс. бригад кровельщиков и около 500 автовышек. Кроме того, 300 бригад и около 290 единиц спецтехники «Мосводостока» прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы, чтобы в них могли беспрепятственно уйти талые воды. Специалисты при необходимости также выезжают по поводу поступивших сообщений горожан о скоплениях воды.
По данным Гисметео, в ближайшие несколько дней в Москве ожидается небольшой мороз (-1-7), при этом днем уже начинает пригревать солнце, которое начнет постепенно подтапливать сугробы и лед. Осадков в ближайшие три дня не ожидается.
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