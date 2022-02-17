Исследования вакцины от коронавируса для подростков не выявили серьезных побочных реакций

08:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Клинические исследования вакцины от коронавируса для подростков 12-17 лет «Спутник М» прошли без выявления серьезных побочных реакций на препарат. Об этом говорится в ответе замглавы Минздрава Сергея Глаголева на депутатский запрос главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной.



«Сведений о серьезных непредвиденных и нежелательных реакциях на вакцину „Гам-ковид-вак М“ в ходе проведения клинических исследований в Росздравнадзор не поступало», — указано в письме, текст которого есть в распоряжении ТАСС.



