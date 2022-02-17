США не могут объективно оценить ситуацию вокруг Украины из-за антироссийской истерии - посольство
08:30 17.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Обратили внимание на высказывания пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса, озвученные 16 февраля в интервью телеканалу Си-эн-эн. Чиновник в очередной раз попытался уличить Россию в распространении дезинформации по ситуации на Украине», — отметили в посольстве. «Очевидно, что раскрученный в США маховик антироссийской истерии не позволяет американским коллегам смотреть на вещи объективно. Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается, — подчеркивается в заявлении. — Дошло до того, что накануне интервью с Недом Прайсом Си-эн-эн в ходе прямого репортажа из Киева, по сути, запустил обратный отсчет мнимому вторжению, назначенному телеканалом на утро 16 февраля».
Дипломаты РФ призвали Госдепартамент «не подпитывать „милитаристский угар“ журналистов и сосредоточиться на действительно важных вопросах дипломатического урегулирования внутриукраинского конфликта».
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