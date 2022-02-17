Все население Гонконга будет протестировано на коронавирус - СМИ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Гонконга в свете новой, крупнейшей с начала пандемии вспышки коронавирусной инфекции намерены протестировать все местное население на ковид. Как сообщила в четверг газета «Стэндард», соответствующую программу запустят в марте. Она пройдет при содействии специалистов из материкового Китая.



По данным издания, ежедневно будут тестировать до миллиона человек. При этом часть образцов отправят в лаборатории соседнего Шэньчжэня (южнокитайская провинция Гуандун), поскольку медики Гонконга сами не в состоянии обработать такое число тестов.



Всего жителям в обязательном порядке предстоит сдать по три анализа в течение трех недель. Население Гонконга составляет 7,5 млн человек.





