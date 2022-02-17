Все население Гонконга будет протестировано на коронавирус - СМИ
09:00 17.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным издания, ежедневно будут тестировать до миллиона человек. При этом часть образцов отправят в лаборатории соседнего Шэньчжэня (южнокитайская провинция Гуандун), поскольку медики Гонконга сами не в состоянии обработать такое число тестов.
Всего жителям в обязательном порядке предстоит сдать по три анализа в течение трех недель. Население Гонконга составляет 7,5 млн человек.
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