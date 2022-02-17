Валиева упала на тренировке, исполняя произвольную программу
09:10 17.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
15-летняя фигуристка упала с четверного тулупа при исполнении каскада. Перед этим спортсменка успешно исполнила четверной сальхов и тройной аксель.
Валиева занимает первое место после короткой программы, набрав 82,16 балла. Второй идет Щербакова (80,20), тройку лидеров замыкает японка Каори Сакамото (79,84). Трусова располагается на четвертой позиции (74,60). Произвольную программу фигуристки покажут 17 февраля, начало — в 13:00 мск.
НОВОСТИ
- 09:20 17.02.2022
- Ситуацию с ростом цен на отопление для населения проанализируют в ФАС
- 09:00 17.02.2022
- Все население Гонконга будет протестировано на коронавирус - СМИ
- 08:30 17.02.2022
- США не могут объективно оценить ситуацию вокруг Украины из-за антироссийской истерии - посольство
- 08:20 17.02.2022
- Исследования вакцины от коронавируса для подростков не выявили серьезных побочных реакций
- 08:10 17.02.2022
- Почти на 15% выросла по РФ плата за капремонт
- 22:10 16.02.2022
- Украина обратилась в Собез ООН по поводу постановления Госдумы РФ признать ЛНР и ДНР
- 21:50 16.02.2022
- Псаки: Мы считаем, нападение возможно в любой момент
- 21:15 16.02.2022
- Европа хочет утвердить свой суверенитет в освоении космоса
- 21:00 16.02.2022
- Зеленский: Ситуация на границе с Россией контролируемая, она осталась без изменений
- 20:40 16.02.2022
- Британия перебрасывает в Эстонию свои танки и бронемашины
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать