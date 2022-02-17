0
0
37
НОВОСТИ

Валиева упала на тренировке, исполняя произвольную программу

09:10 17.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская фигуристка Камила Валиева упала во время исполнения произвольной программы на тренировке на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

15-летняя фигуристка упала с четверного тулупа при исполнении каскада. Перед этим спортсменка успешно исполнила четверной сальхов и тройной аксель.

Валиева занимает первое место после короткой программы, набрав 82,16 балла. Второй идет Щербакова (80,20), тройку лидеров замыкает японка Каори Сакамото (79,84). Трусова располагается на четвертой позиции (74,60). Произвольную программу фигуристки покажут 17 февраля, начало — в 13:00 мск.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:20 17.02.2022
Ситуацию с ростом цен на отопление для населения проанализируют в ФАС
0
0
09:00 17.02.2022
Все население Гонконга будет протестировано на коронавирус - СМИ
0
55
08:30 17.02.2022
США не могут объективно оценить ситуацию вокруг Украины из-за антироссийской истерии - посольство
0
137
08:20 17.02.2022
Исследования вакцины от коронавируса для подростков не выявили серьезных побочных реакций
0
140
08:10 17.02.2022
Почти на 15% выросла по РФ плата за капремонт
0
148
22:10 16.02.2022
Украина обратилась в Собез ООН по поводу постановления Госдумы РФ признать ЛНР и ДНР
0
717
21:50 16.02.2022
Псаки: Мы считаем, нападение возможно в любой момент
0
727
21:15 16.02.2022
Европа хочет утвердить свой суверенитет в освоении космоса
0
754
21:00 16.02.2022
Зеленский: Ситуация на границе с Россией контролируемая, она осталась без изменений
0
733
20:40 16.02.2022
Британия перебрасывает в Эстонию свои танки и бронемашины
0
708

Возврат к списку