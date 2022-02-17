Валиева упала на тренировке, исполняя произвольную программу

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская фигуристка Камила Валиева упала во время исполнения произвольной программы на тренировке на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.



15-летняя фигуристка упала с четверного тулупа при исполнении каскада. Перед этим спортсменка успешно исполнила четверной сальхов и тройной аксель.



Валиева занимает первое место после короткой программы, набрав 82,16 балла. Второй идет Щербакова (80,20), тройку лидеров замыкает японка Каори Сакамото (79,84). Трусова располагается на четвертой позиции (74,60). Произвольную программу фигуристки покажут 17 февраля, начало — в 13:00 мск.



