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Путин победил в геополитической гонке с США и Европой - The Telegraph

09:32 17.02.2022 Источник: Известия

Российский лидер Владимир Путин победил в геополитической гонке с США и Европой. Такое мнение выразили журналисты британского издания The Telegraph.

В статье подчеркивается, что президент России показал слабые стороны западных политиков. В частности, теперь Евросоюз может видеть необоснованность своих претензий на ключевую роль на глобальной арене.

При этом, как отмечают авторы публикации, европейские политики отказались от того, чтобы выступить против России единым фронтом. В то же время антироссийская политика Вашингтона выражается только в виде воинственной риторики.

Как убеждены журналисты, Москва победила и достигла своих геополитических целей. Так, в текущих условиях вероятность вступления Украины в НАТО крайне мала. Кроме того, о преимуществе России говорит и то, что газопровод «Северный поток – 2» уже готов к поставкам газа для Европы.

«Киев увидел, как мало его союзники действительно готовы сделать ради него», — добавили в издании.  Известия

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