Путин победил в геополитической гонке с США и Европой - The Telegraph
09:32 17.02.2022 Источник: Известия
Российский лидер Владимир Путин победил в геополитической гонке с США и Европой. Такое мнение выразили журналисты британского издания The Telegraph.
В статье подчеркивается, что президент России показал слабые стороны западных политиков. В частности, теперь Евросоюз может видеть необоснованность своих претензий на ключевую роль на глобальной арене.
При этом, как отмечают авторы публикации, европейские политики отказались от того, чтобы выступить против России единым фронтом. В то же время антироссийская политика Вашингтона выражается только в виде воинственной риторики.
Как убеждены журналисты, Москва победила и достигла своих геополитических целей. Так, в текущих условиях вероятность вступления Украины в НАТО крайне мала. Кроме того, о преимуществе России говорит и то, что газопровод «Северный поток – 2» уже готов к поставкам газа для Европы.
«Киев увидел, как мало его союзники действительно готовы сделать ради него», — добавили в издании. Известия
Новости
- 10:37 17.02.2022
- Сбер стал лучшим работодателем России
- 10:32 17.02.2022
- Онкозаболевания остаются в числе самых частых причин смерти в России — Голикова
- 10:20 17.02.2022
- РПЦ напоминает африканцам о прекрасных годах Советского Союза
- 10:05 17.02.2022
- Борщевой набор подорожал вдвое за пять лет
- 10:00 17.02.2022
- Обстановка на линии соприкосновения существенно обострилась — Народная милиция ЛНР
- 09:20 17.02.2022
- Ситуацию с ростом цен на отопление для населения проанализируют в ФАС
- 09:10 17.02.2022
- Валиева упала на тренировке, исполняя произвольную программу
- 09:00 17.02.2022
- Все население Гонконга будет протестировано на коронавирус - СМИ
- 08:30 17.02.2022
- США не могут объективно оценить ситуацию вокруг Украины из-за антироссийской истерии - посольство
- 08:20 17.02.2022
- Исследования вакцины от коронавируса для подростков не выявили серьезных побочных реакций
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать