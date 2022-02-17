Обстановка на линии соприкосновения существенно обострилась — Народная милиция ЛНР

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе существенно обострилась за последние сутки. Об этом заявил в четверг начальник управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Ян Лещенко.

«За последние сутки обстановка на линии боевого соприкосновения существенно обострилась. Противник по прямому указанию киевского военно-политического руководства предпринимает попытки эскалации конфликта. <…> Призываем международных наблюдателей зафиксировать факты агрессивных действий со стороны киевских боевиков и принять незамедлительные меры для предотвращения кровопролития на Донбассе», — говорится в экстренном заявлении Лещенко, размещенном в телеграм-канале Народной милиции ЛНР.

Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что Вооруженные силы Украины с начала суток четыре раза нарушили режим тишины в зоне ответственности ЛНР. Под обстрелами оказались районы Золотого-5, сел Сокольники, Веселенькое и Нижнее Лозовое. Кроме того, обстрелам из минометов подвергся поселок городского типа Донецкий.

Дополнительные меры по контролю за перемирием, действующие в Донбассе с 27 июля 2020 года, включают запрет на ведение огня, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Только Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине может применять БПЛА в рамках своей деятельности для контроля за соблюдением перемирия. За нарушение режима тишины мерами предусмотрена дисциплинарная ответственность, а ответный огонь допускается только при прямом приказе командования.