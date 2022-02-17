Вашингтон ведет кампанию по дезинформации общественного мнения — СМИ КНР

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США преднамеренно раздувают страхи по поводу якобы «неизбежной» войны на Украине, манипулируя общественным мнением стран Европы. Такое мнение выразила в четверг пекинская газета «Чжунго жибао».

«По мере развития ситуации становится все более ясно, что предсказываемая США „апокалиптическая“ война предназначена для манипулирования [общественным мнением]. На самом деле, все страхи и озабоченности по поводу военного конфликта в Европе раздуваются Вашингтоном, который дирижирует кампанией по дезинформации», — пишет издание, публикуя редакционный комментарий о событиях вокруг российско-украинских отношений.

После дней, наполненных предупреждениями со стороны Запада, подогреваемых США, о якобы «неизбежной» войне, вплоть до объявления 16 февраля в качестве даты «вторжения» России на Украину, констатирует китайская газета, «события разворачиваются в совершенно другом направлении», когда Москва, напротив, объявила о начале возвращения к местам постоянной дислокации некоторых подразделений своих вооруженных сил после учений.

Москва, подчеркивает издание, раз за разом поясняет, что война, что бы там ни говорили, не является опцией. На контрасте с этим «США не жалеют усилий, продолжая бить в барабаны войны и сея панику, направляя тысячи своих солдат на поддержку европейских союзников, отдавая распоряжение об эвакуации своего посольства из Киева и даже заявляя, что российское вторжение является „неизбежным“, указывает газета. Последнее развитие ситуации она расценивает как „провал вашингтонских поджигателей войны и победу миролюбивых народов во всем мире“.