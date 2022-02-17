Группа нелегальных мигрантов прорвалась из Белоруссии в Польшу

12:05 Источник: Интерфакс

Погранслужба Польши сообщила о попытке группы мигрантов осуществить силовой прорыв границы.

"16 февраля на территорию Польши пробовало нелегально попасть из Белоруссии 10 иностранцев. На участке погранзаставы Дубиче-Церкевне группа из 8 иностранцев - граждан Сирии и Индии, разрезала колючую проволоку, бросала камни в сторону патруля. Все были задержаны", - говорится в сообщении.

С начала года зафиксировано около 1,2 тыс. попыток нелегального пересечения белорусско-польской границы мигрантами.