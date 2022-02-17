Число бюджетных мест в вузах РФ вырастет на 11,5 тысяч
11:05 17.02.2022 Источник: Интерфакс
Около 588 тыс. человек смогут поступить на бюджетные места в российские вузы в нынешнем учебном году, это примерно на 2% больше, чем годом ранее, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"В этом учебном году - это 2022-2023 учебный год - на бюджет смогут поступить 588 тыс. молодых людей (...), что на 11,5 тыс. мест больше, чем это было в предыдущую приемную кампанию", - сказал Чернышенко на пресс-конференции в Москве.
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