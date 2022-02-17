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В России выявили 180 622 случая заражения коронавирусом за сутки

12:00 17.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 180 622, до 14 840 502, сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заражений составил 1,23%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 185 082 против 172 468 днем ранее. Всего зарегистрировали 11 828 475 случаев выздоровления. Число выписанных за сутки после ковида пациентов впервые с 14 января превысило число новых выявленных случаев заражения. Доля вылечившихся, согласно данным штаба, выросла до уровня 79,7% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 790, до 343 173. Днем ранее было зарегистрировано 748 летальных исходов.

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