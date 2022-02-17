Песков считает, что Пржевальский «лучше, чем Джеймс Бонд»
14:00 17.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ, председатель медиасовета Русского географического общества (РГО) Дмитрий Песков сравнил Николая Пржевальского с Джеймсом Бондом и отметил, что русский путешественник даже лучше спецагента.
Во время общения с журналистами в штаб-квартире РГО Пескова спросили, насколько для общества может быть интересен масштабный проект по напоминанию молодежи о великих русских путешественниках. Представитель Кремля заверил, что интересен, но такие проекты должны быть талантливы.
Песков обратил внимание, что великие русские путешественники были уникальными людьми, при этом «они и специальные цели выполняли». «Вы что, думаете, что он (Пржевальский) ехал на лошади и созерцал все вокруг, искал там корешки и травки? Нет, этот человек был разведчиком и так далее», — пояснил председатель медиасовета Русского географического общества. «Пржевальский был не хуже Джеймса Бонда, он был лучше, и задолго до Джеймса Бонда», — заключил Песков.
Николай Михайлович Пржевальский (1839-1888) — русский путешественник и натуралист. Руководитель экспедиции по Уссурийскому краю (1867-1869) и четырех экспедиций в Центральную Азию (1870-1885). Впервые описал горные системы, флору и фауну многих центральноазиатских районов, в том числе Тибетского нагорья. Открыл дикого верблюда, тибетского медведя, подвид дикой лошади, впоследствии названный его именем.
НОВОСТИ
- 15:12 17.02.2022
- Цена Urals впервые с 2014 года приблизилась к $100 за баррель
- 15:10 17.02.2022
- Почти 70% покупок через SberPay совершаются в магазинах одежды и обуви
- 15:00 17.02.2022
- Макрон утверждает, что критика Франции в соцсетях спонсируется в том числе из России
- 14:57 17.02.2022
- Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева награждена знаком Ассоциации банков России
- 14:32 17.02.2022
- Разведка ДНР сообщила о подготовке эвакуации офиса Зеленского во Львов
- 14:14 17.02.2022
- Андрей Воробьев проверил работу парка «Пехорка» в Балашихе и пообщался с юными хоккеистами
- 14:12 17.02.2022
- Патриарх Кирилл наградил орденом главу АП РФ Антона Вайно
- 13:37 17.02.2022
- В Сбере объяснили заботой о людях признание банка лучшим работодателем России
- 13:32 17.02.2022
- В Думу внесен законопроект, запрещающий руководителям госучреждений заниматься коммерцией
- 13:20 17.02.2022
- Военные ЛНР в джентльменство не играют, ведется ответный огонь, заявили в республике
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать