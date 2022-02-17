0
0
163
НОВОСТИ

Песков считает, что Пржевальский «лучше, чем Джеймс Бонд»

14:00 17.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ, председатель медиасовета Русского географического общества (РГО) Дмитрий Песков сравнил Николая Пржевальского с Джеймсом Бондом и отметил, что русский путешественник даже лучше спецагента.

Во время общения с журналистами в штаб-квартире РГО Пескова спросили, насколько для общества может быть интересен масштабный проект по напоминанию молодежи о великих русских путешественниках. Представитель Кремля заверил, что интересен, но такие проекты должны быть талантливы.

Песков обратил внимание, что великие русские путешественники были уникальными людьми, при этом «они и специальные цели выполняли». «Вы что, думаете, что он (Пржевальский) ехал на лошади и созерцал все вокруг, искал там корешки и травки? Нет, этот человек был разведчиком и так далее», — пояснил председатель медиасовета Русского географического общества. «Пржевальский был не хуже Джеймса Бонда, он был лучше, и задолго до Джеймса Бонда», — заключил Песков.

Николай Михайлович Пржевальский (1839-1888) — русский путешественник и натуралист. Руководитель экспедиции по Уссурийскому краю (1867-1869) и четырех экспедиций в Центральную Азию (1870-1885). Впервые описал горные системы, флору и фауну многих центральноазиатских районов, в том числе Тибетского нагорья. Открыл дикого верблюда, тибетского медведя, подвид дикой лошади, впоследствии названный его именем.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 17.02.2022
Цена Urals впервые с 2014 года приблизилась к $100 за баррель
0
43
15:10 17.02.2022
Почти 70% покупок через SberPay совершаются в магазинах одежды и обуви
0
36
15:00 17.02.2022
Макрон утверждает, что критика Франции в соцсетях спонсируется в том числе из России
0
56
14:57 17.02.2022
Председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева награждена знаком Ассоциации банков России
0
57
14:32 17.02.2022
Разведка ДНР сообщила о подготовке эвакуации офиса Зеленского во Львов
0
136
14:14 17.02.2022
Андрей Воробьев проверил работу парка «Пехорка» в Балашихе и пообщался с юными хоккеистами
0
150
14:12 17.02.2022
Патриарх Кирилл наградил орденом главу АП РФ Антона Вайно
0
160
13:37 17.02.2022
В Сбере объяснили заботой о людях признание банка лучшим работодателем России
0
195
13:32 17.02.2022
В Думу внесен законопроект, запрещающий руководителям госучреждений заниматься коммерцией
0
209
13:20 17.02.2022
Военные ЛНР в джентльменство не играют, ведется ответный огонь, заявили в республике
0
256

Возврат к списку