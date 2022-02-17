Разведка ДНР сообщила о подготовке эвакуации офиса Зеленского во Львов
14:32 17.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разведка Донецкой народной республики (ДНР) получила данные о подготовке эвакуации офиса президента Украины Владимира Зеленского и Верховной рады во Львов. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин.
«По данным нашей агентурной разведки, украинское руководство, наращивая наступательную группировку ВСУ в Донбассе, проводит подготовку к эвакуации из Киева в город Львов офиса президента Украины, Верховной рады, совета национальной безопасности и обороны, министерства обороны и других министерств и ведомств. США, Великобритания и другие страны НАТО уже начали перемещать свои дипломатические представительства в город Львов. Данная эвакуация органов власти киевского режима готовится на случай провала украинской агрессии против народных республик и перехода воинских частей Народной милиции в контрнаступление для освобождения Украины от нацистов», — заявил он.
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