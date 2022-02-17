Украину не хочет видеть в НАТО не только РФ, но и ряд европейских стран — Зеленский

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Владимир Зеленский заявил, что не только одна Россия не хочет видеть Украину, но и ряд европейских стран.

«Мы не можем закрывать глаза и говорить о том, что только Россия не хочет, чтобы Украина была в НАТО. Это неправда. Я вам не буду открывать названия этих стран, потому что для меня сегодня самая высокая заинтересованность, чтобы все эти страны поддерживали нас. Нам очень непросто с такими соседями, поэтому нам любые риски и дипломатические конфликты сейчас не нужны», — отметил в четверг Зеленский в беседе с журналистами.