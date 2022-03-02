Результаты Сбера за 2021 год говорят о большом запасе прочности банка

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Сбербанк опубликовал финансовую отчетность за 2021 год по международным стандартам финансовой отчетности. Данные подтвердили, что у банка имеется большой запас прочности вне зависимости от рыночных условий, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании. Так, в прошлом году чистая прибыль финансовой группы выросла на 64% и составила рекордные 1,24 трлн руб. Рентабельность капитала группы составила 24,2%, а количество клиентов – физических лиц выросло почти до 104 млн человек.

Эксперты сходятся во мнении, что благодаря сильным результатам, достигнутым в прошлом году, сейчас у банка огромный запас ликвидности и капитала, который поможет ему нормально пережить текущую ситуацию на рынке. Это подтверждается и тем фактом, что, как указано в отчетности Сбера, на 1 марта 2022 года им были соблюдены все нормативы Банка России, включая нормативы достаточности капитала и ликвидности.

«Сбер» продемонстрировал отличные финансовые результаты, которые превзошли ожидания аналитиков. Это позволит сохранить банку устойчивость в такое непростое время и продолжать выполнять все взятые на себя обязательства, а также оставаться надежным финансовым партнером для своих клиентов», – отмечает доцент Финансового университета при правительстве РФ Денис Жильцов.

Руководство «Сбера» подчеркивает, что банк и далее продолжит выполнять обязательства перед клиентами в полном объеме. «Мы показали отличные результаты, но сейчас наш фокус – это вызовы, с которыми столкнулась российская экономика и финансовый сектор. Наш приоритет – обеспечивать бесперебойную и скоординированную работу всех наших систем и служб для защиты интересов наших клиентов. Все наши офисы работают в штатном режиме, клиентам – физическим и юридическим лицам – доступны их средства в полном объеме. За последние годы мы смогли создать существенный запас прочности, развить компетенции, накопить опыт, которые позволяют нам оставаться надежным финансовым партнером для наших клиентов вне зависимости от внешних обстоятельств», – отметил президент Сбербанка Герман Греф.