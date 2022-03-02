Роскосмос потребовал выхода правительства Британии из состава акционеров OneWeb

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскосмос для осуществления запуска британских спутников связи 5 марта потребовал, чтобы правительство Великобритании вышло из состава акционеров компании OneWeb («Уанвеб»). Об этом говорится в сообщении госкорпорации, распространенном в среду.

«В связи с враждебной позицией Великобритании в отношении России еще одним условием запуска космических аппаратов 5 марта является выход британского правительства из состава акционеров компании OneWeb», — говорится в сообщении.

В госкорпорации подчеркнули, что отказ от запуска не приведет к экономическому ущербу, поскольку создание ракет и разгонных блоков уже оплачено. «Имеющиеся на космодроме Байконур спутники будут находиться там до разрешения ситуации», — добавили в Роскосмосе.

Как уточнили в госкорпорации, иных средств выведения аппаратов орбитальной группировки OneWeb в ближайшей перспективе не предвидится. Российская сторона готова выполнить свои обязательства при предоставлении инозаказчиком юридических гарантий.