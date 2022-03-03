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В Брестской области начался второй раунд переговоров России и Украины

18:12 03.03.2022 Источник: Интерфакс

Второй раунд переговоров начался между российской и украинской стороной в Белоруссии."В Брестской области Беларуси стартовал второй раунд российско-украинских переговоров", - сообщает госагентство БЕЛТА со ссылкой на корреспондента в четверг.Члены делегаций Украины и России перед началом переговоров обменялись рукопожатиями.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также сообщил о начале второго раунда переговоров с российскими представителями. "Начинаем разговаривать с российскими представителями", - написал Подоляк в Twitter в четверг.

По его словам, украинская делегация настаивает на трех пунктах: "1. Немедленное прекращение огня. 2. Перемирие. 3. Гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей".

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