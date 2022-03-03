В Брестской области начался второй раунд переговоров России и Украины
18:12 03.03.2022 Источник: Интерфакс
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также сообщил о начале второго раунда переговоров с российскими представителями. "Начинаем разговаривать с российскими представителями", - написал Подоляк в Twitter в четверг.
По его словам, украинская делегация настаивает на трех пунктах: "1. Немедленное прекращение огня. 2. Перемирие. 3. Гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей".
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