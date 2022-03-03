В Брестской области начался второй раунд переговоров России и Украины

18:12 Источник: Интерфакс

Второй раунд переговоров начался между российской и украинской стороной в Белоруссии."В Брестской области Беларуси стартовал второй раунд российско-украинских переговоров", - сообщает госагентство БЕЛТА со ссылкой на корреспондента в четверг.Члены делегаций Украины и России перед началом переговоров обменялись рукопожатиями.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также сообщил о начале второго раунда переговоров с российскими представителями. "Начинаем разговаривать с российскими представителями", - написал Подоляк в Twitter в четверг.

По его словам, украинская делегация настаивает на трех пунктах: "1. Немедленное прекращение огня. 2. Перемирие. 3. Гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей".