США намерены «предпринять шаги» при национализации в России

11:05 Источник: РБК

Власти США примут меры, если Москва начнет национализировать имущество иностранных компаний, покинувших российский рынок. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Если будут такие действия (со стороны России — РБК), уверена, что мы предпримем шаги, но ничего на данный момент не произошло», — сказала она. РБК