0
0
152
НОВОСТИ

Из лаборатории в Харькове за рубеж передали контейнеры с эктопаразитами летучих мышей — МО

17:00 10.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Изучение полученных материалов подтверждает факт передачи из биолаборатории в Харькове за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей. Об этом сообщил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

«Анализ полученных материалов подтверждает факт передачи из биолаборатории в Харькове за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей — блохами и клещами», — сказал Кириллов, отметив, что Пентагон интересуют также насекомые переносчики, способные распространять опасные инфекционные заболевания.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

18:08 10.03.2022
Юрлицам и ИП будут выдавать наличную валюту только на командировки за границу - ЦБ РФ
0
24
17:40 10.03.2022
Власти РФ решат все проблемы, возникающие из-за повышенного спроса на товары — Путин
0
86
17:37 10.03.2022
В Сбербанке в несколько раз вырос спрос на золото
0
97
17:32 10.03.2022
Собянин выделил 7 млрд рублей на субсидирование кредитования малого и среднего бизнеса
0
91
17:12 10.03.2022
Госдума согласилась на направление в суд уголовного дела в отношении Рашкина
0
138
16:50 10.03.2022
Андрей Воробьев в Красногорске проверил ход строительства соцобъектов и работу системы «Безопасный регион»
0
149
16:32 10.03.2022
Иностранным компаниям будет непросто вернуться на рынок России — Медведев
0
203
16:20 10.03.2022
Сергей Шнуров покинул пост генерального продюсера RTVI
0
215
16:12 10.03.2022
В Анталье никто не собирался договариваться о прекращении огня — Лавров
0
308
16:00 10.03.2022
Госдума поддержала поправку о запрете избираться осужденным за экстремистские преступления
0
230

Возврат к списку