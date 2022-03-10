Из лаборатории в Харькове за рубеж передали контейнеры с эктопаразитами летучих мышей — МО

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Изучение полученных материалов подтверждает факт передачи из биолаборатории в Харькове за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей. Об этом сообщил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

«Анализ полученных материалов подтверждает факт передачи из биолаборатории в Харькове за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей — блохами и клещами», — сказал Кириллов, отметив, что Пентагон интересуют также насекомые переносчики, способные распространять опасные инфекционные заболевания.