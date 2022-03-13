В защите своей позиции по Украине СМИ РФ сильнее конкурентов - Вучич

09:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства массовой информации сильнее в своей медийной работе, чем их западные конкуренты. Такое мнение высказал в субботу президент Сербии Александар Вучич в интервью в эфире канала «ТВ Пинк».



«Посмотрите российские СМИ, российские СМИ сейчас сильнее в своей медийной работе и пропаганде, чем все другие, которые работают по 24 часа в сутки семь дней в неделю. Они мгновенно вошли в это, но после 4-5 дней. Посмотрите их канал „Россия-24“, посмотрите RT, „Первый канал“, — сказал сербский лидер.



Вучич сообщил, что смотрит разные каналы и слышит позиции всех сторон. По его словам, сербские операторы предлагают своему народу все точки зрения, люди могут смотреть, как российские, так и украинские каналы.



