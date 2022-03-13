Су-24 и два беспилотника украинских ВВС сбиты авиацией и ПВО ВКС РФ - Минобороны

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один самолет Су-24 украинских ВВС и два беспилотника были сбиты авиацией и ПВО ВКС России. Об этом заявил журналистам в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.



«Авиацией и ПВО Воздушно-космических сил России сбит один самолет Су-24 украинских военно-воздушных сил в районе Любимовка и два беспилотных летательных аппарата», — отметил Конашенков.



