Эвакуации населения из городов препятствуют украинские националисты - представитель ЛНР
10:40 13.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Украинские националистические формирования продолжают террор мирного населения временно оккупированных Киевом территорий. Несмотря на блокирование соединений ВСУ в населенных пунктах Рубежное, Северодонецк, Лисичанск — украинские боевики не выпускают мирных жителей из данных населенных пунктов, используя их дома как огневые точки, а их самих — как живой щит, которым националистические формирования прикрываются, совершая обстрелы из жилых массивов», — говорится в заявлении Ивана Филипоненко, опубликованном в телеграм-канале Народной милиции ЛНР.
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