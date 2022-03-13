Эвакуации населения из городов препятствуют украинские националисты - представитель ЛНР

10:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные формирования украинских националистов препятствуют эвакуации мирного населения из городов в Донбассе, в том числе из Лисичанска и Северодонецка, который является административным центром на подконтрольной Киеву территории Луганщины. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко.



«Украинские националистические формирования продолжают террор мирного населения временно оккупированных Киевом территорий. Несмотря на блокирование соединений ВСУ в населенных пунктах Рубежное, Северодонецк, Лисичанск — украинские боевики не выпускают мирных жителей из данных населенных пунктов, используя их дома как огневые точки, а их самих — как живой щит, которым националистические формирования прикрываются, совершая обстрелы из жилых массивов», — говорится в заявлении Ивана Филипоненко, опубликованном в телеграм-канале Народной милиции ЛНР.





