В Эстонии цены на дрова бьют все рекорды

11:20 Источник: Интерфакс

По данным Эстонских лесных ассоциаций, цены на дрова для отопления в сельской местности республики достигли беспрецедентного уровня, взлетев с начала года на порядок.



Теперь за "кругляк" необходимо платить 50 евро и более за кубометр, пишет rus.postimees.



Цены на другие виды древесины растут таким же образом: например, в случае с бумажной древесиной цена составляет почти 60 евро за кубический метр.



