Лукашенко хочет встретиться с главой Римско-католической церкви
12:10 13.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Беларусь разделяет ваш призыв строить братство, уважая культуру и традиции народов. Согласен с вами, что единственным правомерно существующим барьером может быть только барьер против ненависти и несправедливости, угроз и навязывания чужой воли, отметил Лукашенко. - Надеюсь, что в ближайшее время мы лично обсудим эти и другие темы".
Лукашенко отметил, что история взаимодействия Минска и Ватикана, деятельности Римско-католической церкви в Белоруссии является ярким подтверждением того, что "путем диалога, уважения и доверия можно решать любые вопросы, укреплять и расширять связи". Глава республики сказал, что этот год в двустороннем сотрудничестве и в жизни белорусов особенный. Он ознаменован 30-летием установления дипломатических отношений между Белоруссией и Святым Престолом, 500-летием издания первого молитвослова на белорусском языке, 1030-летием создания первой христианской епархии на территории Беларуси. "Мы с гордостью вспоминаем прошлое и с надеждой смотрим в будущее", - отметил Лукашенко.
НОВОСТИ
- 12:20 13.03.2022
- Более 81 тысячи украинских беженцев зарегистрировали в Чехии - агентство
- 11:20 13.03.2022
- В Эстонии цены на дрова бьют все рекорды
- 11:10 13.03.2022
- Основателя ChronoPay Врублевского арестовали в Москве по решению суда
- 10:40 13.03.2022
- Эвакуации населения из городов препятствуют украинские националисты - представитель ЛНР
- 10:30 13.03.2022
- Су-24 и два беспилотника украинских ВВС сбиты авиацией и ПВО ВКС РФ - Минобороны
- 09:50 13.03.2022
- В защите своей позиции по Украине СМИ РФ сильнее конкурентов - Вучич
- 09:40 13.03.2022
- Трамп заявил, что в 2024 году республиканцы вернут себе Белый дом
- 21:00 12.03.2022
- Зеленский заявил о трудностях с наполнением бюджета Украины
- 20:30 12.03.2022
- ЕС опасается, что РФ «может расширить военную деятельность» против страны НАТО — Боррель
- 20:00 12.03.2022
- Париж анонсировал новые санкции против РФ после переговоров Макрона, Шольца и Путина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать