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Лукашенко хочет встретиться с главой Римско-католической церкви

12:10 13.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Папу Римского Франциска с годовщиной торжественного начала понтификата и отметил, что надеется на встречу в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера в воскресенье.

"Беларусь разделяет ваш призыв строить братство, уважая культуру и традиции народов. Согласен с вами, что единственным правомерно существующим барьером может быть только барьер против ненависти и несправедливости, угроз и навязывания чужой воли, отметил Лукашенко. - Надеюсь, что в ближайшее время мы лично обсудим эти и другие темы".

Лукашенко отметил, что история взаимодействия Минска и Ватикана, деятельности Римско-католической церкви в Белоруссии является ярким подтверждением того, что "путем диалога, уважения и доверия можно решать любые вопросы, укреплять и расширять связи". Глава республики сказал, что этот год в двустороннем сотрудничестве и в жизни белорусов особенный. Он ознаменован 30-летием установления дипломатических отношений между Белоруссией и Святым Престолом, 500-летием издания первого молитвослова на белорусском языке, 1030-летием создания первой христианской епархии на территории Беларуси. "Мы с гордостью вспоминаем прошлое и с надеждой смотрим в будущее", - отметил Лукашенко.

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