Патриарх Кирилл обвинил украинских верующих в слабости

13:50 Источник: Интерфакс

Патриарх Кирилл опечален тем, что некоторые служители и прихожане Украинской православной церкви на фоне военной операции России отказались поминать его за богослужением в своих храмах, в этом поступке он видит духовную опасность для них самих.

"Сегодня даже поминовение имени патриарха в храме - и то для некоторых становится невозможным "страха ради иудейска". Мы никого не осуждаем, а я своим скорбящим сердцем максимально хочу понять этих людей. Но одновременно сознаю, что если в малом неверен, то ведь и в большом может быть неверным", - сказал патриарх после воскресной литургии в храме Христа Спасителя.

По его мнению, когда кто-то из-за страха отказывается поминать патриарха, то это "есть признак слабости". "Меня это не обижает, но это опасно для духовной жизни тех людей, которые в малом отступают от истины. Потому что сегодня не поминаем патриарха, потому что страшно, а завтра кто-то может потребовать большего", - предупреждает патриарх Кирилл.