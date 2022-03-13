Патриарх Кирилл обвинил украинских верующих в слабости
13:50 13.03.2022 Источник: Интерфакс
"Сегодня даже поминовение имени патриарха в храме - и то для некоторых становится невозможным "страха ради иудейска". Мы никого не осуждаем, а я своим скорбящим сердцем максимально хочу понять этих людей. Но одновременно сознаю, что если в малом неверен, то ведь и в большом может быть неверным", - сказал патриарх после воскресной литургии в храме Христа Спасителя.
По его мнению, когда кто-то из-за страха отказывается поминать патриарха, то это "есть признак слабости". "Меня это не обижает, но это опасно для духовной жизни тех людей, которые в малом отступают от истины. Потому что сегодня не поминаем патриарха, потому что страшно, а завтра кто-то может потребовать большего", - предупреждает патриарх Кирилл.
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