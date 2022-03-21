Авиавласти РФ временно упростили допуск авиакомпаний к зарубежным рейсам

08:06 Источник: Интерфакс

Межведомственная комиссия при Минтрансе РФ утвердила правила допуска авиакомпаний к выполнению рейсов за рубеж, которые будут действовать в период ограничения международного авиасообщения.

Как сообщила Росавиация, по новым правилам комиссия может принимать решение о временной передаче допусков от одного перевозчика другому на внеочередных заседаниях. Для этого достаточно одного из двух оснований: подача заявления перевозчиком-владельцем допуска или невыполнение им полетов по допуску в течение недели, предшествующей неделе до заседания.

В таком случае перевозчики, заинтересованные в передачи им временного допуска, должны обратиться в Росавиацию. К заявлению они должны приложить данные о воздушных судах, на которых планируются перевозки. При поступлении одного заявления допуск автоматически передается заявителю. Если заявлений несколько, проводится голосование.

Временный допуск выдается на три месяца с возможностью автоматического продления при условии выполнения полетов и отсутствия решения об отмене ограничительных мер, "введенных иностранными государствами по политическим мотивам", отметили в Росавиации. При этом при невыполнении полетов по временному допуску в течение трех недель с даты его получения, допуск аннулируется и может быть передан другим авиакомпаниям.