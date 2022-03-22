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НОВОСТИ

США активно ведут переговоры с союзниками по вопросам предоставления Украине средств ПВО дальнего действия – Пентагон

07:35 22.03.2022 Источник: Интерфакс

Соединенные Штаты на различных уровнях активизировали переговоры с союзниками о поставках Украине комплексов ПВО дальнего действия, заявил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы ведем такие переговоры активно, буквально каждый день. На разных уровнях, не только на уровне министра, но и на других уровнях", - сказал он на брифинге.

По его словам, обсуждаются вопросы поставок Киеву таких средств ПВО, "которые, как мы знаем, им удобно использовать, которым они обучены, которые уже есть в их распоряжении"

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