Все 142 шахтера выведены из "Листвяжной" в Кемеровской области - источник
08:04 22.03.2022 Источник: Интерфакс
Все рабочие шахты "Листвяжная" выведены на поверхность после инцидента с вентиляцией, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Все 142 человека, находившиеся в шахте, выведены на поверхность. Семерым медики оказывают помощь", - сказал собеседник агентства.
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