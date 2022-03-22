Все 142 шахтера выведены из "Листвяжной" в Кемеровской области - источник

08:04 Источник: Интерфакс

Все рабочие шахты "Листвяжная" выведены на поверхность после инцидента с вентиляцией, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Все 142 человека, находившиеся в шахте, выведены на поверхность. Семерым медики оказывают помощь", - сказал собеседник агентства.