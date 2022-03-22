В ЛНР обвинили ВСУ в обстреле трёх населённых пунктов

08:25 Источник: RT

Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские войска обстреляли три населённых пункта ЛНР.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано три обстрела по трём населённым пунктам республики», — сообщает представительство в Telegram.

Отмечается, что в населённом пункте Донецкий повреждены пять жилых домов, магазин и коммунальное предприятие.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские войска обстреляли во время эвакуации людей школу в Рубежном.