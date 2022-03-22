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НОВОСТИ

В России выявили 26 394 случая заражения коронавирусом за сутки

11:32 22.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 26 394, до 17 637 795, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В абсолютном выражении прирост стал минимальным с 14 января, в относительном он составил 0,15%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 74 920, до 16 346 800. Днем ранее в штабе сообщили о 61 938 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 472, до 365 373. Днем ранее было выявлено 409 смертей.

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