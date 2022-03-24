Несколько взрывов произошло ночью в приграничной с Украиной Журавлёвке Белгородской области
08:13 24.03.2022 Источник: Интерфакс
Несколько взрывов произошло в ночь на четверг в селе Журавлёвка Белгородской области, где объявлен режим ЧС из-за попадания снаряда с территории Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Ночью в Журавлевке было неспокойно. По докладу оперативного штаба, произошло несколько взрывов. Надеюсь, что следственные органы быстро установят причину. Раненых и пострадавших среди мирного населения нет. Информация о количестве разрушенных или пострадавших жилых и нежилых построек будет чуть позже", - написал глава региона в своем телеграм-канале.
Он также сообщил, что поздно ночью в травматологический пункт Белгорода обратилась жительница Журавлёвки с огнестрельным ранением.
"Ранение она получила во время основного ЧП, произошедшего в этом селе, когда разорвался снаряд. До больницы добиралась самостоятельно. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь, и ее здоровье находится полностью под контролем врачей", - написал Гладков.
По его словам, таким образом, трое мирных жителей получили ранение. Один человек получил амбулаторную помощь, два человека находятся в больнице.
Новости
- 09:20 24.03.2022
- ФБР пытается вербовать сотрудников посольства РФ с помощью рекламы в смартфонах — WP
- 09:05 24.03.2022
- Великобритания направит Украине еще 6 тысяч единиц оружия
- 09:00 24.03.2022
- Совбез ООН не принял резолюцию РФ по гуманитарной ситуации на Украине
- 08:47 24.03.2022
- В Китае рассказали, как США просчитались с санкциями против России
- 08:30 24.03.2022
- Президент Сербии Вучич заявил о проблемах из-за решения России об оплате газа в рублях
- 08:10 24.03.2022
- Временное закрытие 11 аэропортов на юге РФ продлено до 1 апреля
- 07:56 24.03.2022
- Европейские страны планируют совместно закупать газ для снижения зависимости от России - СМИ
- 07:45 24.03.2022
- Эксперт Роспотребнадзора заявил о росте доли заболевания "стелс-омикроном" в России
- 07:35 24.03.2022
- Все рабочие кроме одного выведены на поверхность после инцидента на кузбасской шахте "Осинниковская" - компания
- 07:30 24.03.2022
- В Пентагоне сообщили об отказе руководства Минобороны РФ от общения с американскими коллегами - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать