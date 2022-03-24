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Несколько взрывов произошло ночью в приграничной с Украиной Журавлёвке Белгородской области

08:13 24.03.2022 Источник: Интерфакс

Несколько взрывов произошло в ночь на четверг в селе Журавлёвка Белгородской области, где объявлен режим ЧС из-за попадания снаряда с территории Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Ночью в Журавлевке было неспокойно. По докладу оперативного штаба, произошло несколько взрывов. Надеюсь, что следственные органы быстро установят причину. Раненых и пострадавших среди мирного населения нет. Информация о количестве разрушенных или пострадавших жилых и нежилых построек будет чуть позже", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что поздно ночью в травматологический пункт Белгорода обратилась жительница Журавлёвки с огнестрельным ранением.

"Ранение она получила во время основного ЧП, произошедшего в этом селе, когда разорвался снаряд. До больницы добиралась самостоятельно. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь, и ее здоровье находится полностью под контролем врачей", - написал Гладков.

По его словам, таким образом, трое мирных жителей получили ранение. Один человек получил амбулаторную помощь, два человека находятся в больнице.

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