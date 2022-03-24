0
0
94
НОВОСТИ

Совбез ООН не принял резолюцию РФ по гуманитарной ситуации на Украине

09:00 24.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Безопасности ООН в среду не поддержал проект резолюции РФ по ситуации на Украине. Об этом сообщает корр. ТАСС.

«За» проголосовали Россия и Китай, «против» — ни одного члена Совбеза, воздержались 13 остальных членов Совета Безопасности (Франция, Великобритания, США, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Албания, Бразилия, Габон, Гана, ОАЭ).

Для того, чтобы резолюция была принята, ее должны поддержать не менее девяти членов Совета Безопасности ООН из 15 (пять постоянных и десять непостоянных) при условии, что никто из постоянных членов не воспользуется правом вето.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 24.03.2022
ФБР пытается вербовать сотрудников посольства РФ с помощью рекламы в смартфонах — WP
0
32
09:05 24.03.2022
Великобритания направит Украине еще 6 тысяч единиц оружия
0
89
08:47 24.03.2022
В Китае рассказали, как США просчитались с санкциями против России
0
149
08:30 24.03.2022
Президент Сербии Вучич заявил о проблемах из-за решения России об оплате газа в рублях
0
181
08:13 24.03.2022
Несколько взрывов произошло ночью в приграничной с Украиной Журавлёвке Белгородской области
0
191
08:10 24.03.2022
Временное закрытие 11 аэропортов на юге РФ продлено до 1 апреля
0
163
07:56 24.03.2022
Европейские страны планируют совместно закупать газ для снижения зависимости от России - СМИ
0
202
07:45 24.03.2022
Эксперт Роспотребнадзора заявил о росте доли заболевания "стелс-омикроном" в России
0
203
07:35 24.03.2022
Все рабочие кроме одного выведены на поверхность после инцидента на кузбасской шахте "Осинниковская" - компания
0
193
07:30 24.03.2022
В Пентагоне сообщили об отказе руководства Минобороны РФ от общения с американскими коллегами - СМИ
0
290

Возврат к списку