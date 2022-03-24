Совбез ООН не принял резолюцию РФ по гуманитарной ситуации на Украине
09:00 24.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет Безопасности ООН в среду не поддержал проект резолюции РФ по ситуации на Украине. Об этом сообщает корр. ТАСС.
«За» проголосовали Россия и Китай, «против» — ни одного члена Совбеза, воздержались 13 остальных членов Совета Безопасности (Франция, Великобритания, США, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Албания, Бразилия, Габон, Гана, ОАЭ).
Для того, чтобы резолюция была принята, ее должны поддержать не менее девяти членов Совета Безопасности ООН из 15 (пять постоянных и десять непостоянных) при условии, что никто из постоянных членов не воспользуется правом вето.
НОВОСТИ
- 09:20 24.03.2022
- ФБР пытается вербовать сотрудников посольства РФ с помощью рекламы в смартфонах — WP
- 09:05 24.03.2022
- Великобритания направит Украине еще 6 тысяч единиц оружия
- 08:47 24.03.2022
- В Китае рассказали, как США просчитались с санкциями против России
- 08:30 24.03.2022
- Президент Сербии Вучич заявил о проблемах из-за решения России об оплате газа в рублях
- 08:13 24.03.2022
- Несколько взрывов произошло ночью в приграничной с Украиной Журавлёвке Белгородской области
- 08:10 24.03.2022
- Временное закрытие 11 аэропортов на юге РФ продлено до 1 апреля
- 07:56 24.03.2022
- Европейские страны планируют совместно закупать газ для снижения зависимости от России - СМИ
- 07:45 24.03.2022
- Эксперт Роспотребнадзора заявил о росте доли заболевания "стелс-омикроном" в России
- 07:35 24.03.2022
- Все рабочие кроме одного выведены на поверхность после инцидента на кузбасской шахте "Осинниковская" - компания
- 07:30 24.03.2022
- В Пентагоне сообщили об отказе руководства Минобороны РФ от общения с американскими коллегами - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать