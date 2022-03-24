Совбез ООН не принял резолюцию РФ по гуманитарной ситуации на Украине

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Безопасности ООН в среду не поддержал проект резолюции РФ по ситуации на Украине. Об этом сообщает корр. ТАСС.

«За» проголосовали Россия и Китай, «против» — ни одного члена Совбеза, воздержались 13 остальных членов Совета Безопасности (Франция, Великобритания, США, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Албания, Бразилия, Габон, Гана, ОАЭ).

Для того, чтобы резолюция была принята, ее должны поддержать не менее девяти членов Совета Безопасности ООН из 15 (пять постоянных и десять непостоянных) при условии, что никто из постоянных членов не воспользуется правом вето.