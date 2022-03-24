Великобритания направит Украине еще 6 тысяч единиц оружия

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания намерена передать Украине еще 6 тысяч единиц оружия, включая противотанковые ракеты. Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией премьер-министра королевства Бориса Джонсона в преддверии саммитов Евросоюза, Группы семи и НАТО, которые будут проходить в Брюсселе 24–25 марта.

Как отметили на Даунинг-стрит, 10, в ходе визита глава правительства объявит о новом пакете военной помощи Киеву, включающем отправку «еще 6 тысяч ракет», в том числе противотанковых. Великобритания уже направила на Украину более 4 тысяч ПТРК NLAW и противотанковых комплексов Javelin.

«Соединенное Королевство будет вместе со своими союзниками наращивать военную и экономическую поддержку Украины», — отметил Джонсон, слова которого приводятся в документе.