Великобритания направит Украине еще 6 тысяч единиц оружия
09:05 24.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания намерена передать Украине еще 6 тысяч единиц оружия, включая противотанковые ракеты. Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией премьер-министра королевства Бориса Джонсона в преддверии саммитов Евросоюза, Группы семи и НАТО, которые будут проходить в Брюсселе 24–25 марта.
Как отметили на Даунинг-стрит, 10, в ходе визита глава правительства объявит о новом пакете военной помощи Киеву, включающем отправку «еще 6 тысяч ракет», в том числе противотанковых. Великобритания уже направила на Украину более 4 тысяч ПТРК NLAW и противотанковых комплексов Javelin.
«Соединенное Королевство будет вместе со своими союзниками наращивать военную и экономическую поддержку Украины», — отметил Джонсон, слова которого приводятся в документе.
НОВОСТИ
- 09:20 24.03.2022
- ФБР пытается вербовать сотрудников посольства РФ с помощью рекламы в смартфонах — WP
- 09:00 24.03.2022
- Совбез ООН не принял резолюцию РФ по гуманитарной ситуации на Украине
- 08:47 24.03.2022
- В Китае рассказали, как США просчитались с санкциями против России
- 08:30 24.03.2022
- Президент Сербии Вучич заявил о проблемах из-за решения России об оплате газа в рублях
- 08:13 24.03.2022
- Несколько взрывов произошло ночью в приграничной с Украиной Журавлёвке Белгородской области
- 08:10 24.03.2022
- Временное закрытие 11 аэропортов на юге РФ продлено до 1 апреля
- 07:56 24.03.2022
- Европейские страны планируют совместно закупать газ для снижения зависимости от России - СМИ
- 07:45 24.03.2022
- Эксперт Роспотребнадзора заявил о росте доли заболевания "стелс-омикроном" в России
- 07:35 24.03.2022
- Все рабочие кроме одного выведены на поверхность после инцидента на кузбасской шахте "Осинниковская" - компания
- 07:30 24.03.2022
- В Пентагоне сообщили об отказе руководства Минобороны РФ от общения с американскими коллегами - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать