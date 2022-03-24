Граждане ДНР, ЛНР и Украины могут работать в России без оформления патента — МВД

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины смогут работать на территории России без оформления патента, их водительские права будут признаны по всей стране. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-центре МВД России по итогам совещания по вопросам работы органов внутренних дел в условиях внешнего санкционного давления, которое провел первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой.

«Горовой обратил особое внимание на организацию работы с гражданами Украины, Донецкой и Луганской народных республик, прибывающими в Россию. Сотрудники полиции еще раз ориентированы на оказание им максимального содействия в оформлении необходимых документов и продлении их статуса. Кроме того, граждане этой категории смогут заниматься трудовой деятельностью без оформления патентов. Их документы, в том числе водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств, будут признаны на всей территории Российской Федерации», — сказали в пресс-центре.