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НОВОСТИ

В РФ предложили установить эталон цен на стройматериалы для госстроек

15:00 24.03.2022 Источник: Известия

В России предложили установить эталонные цены на стройматериалы для госстроек. Для этого предлагается создать единый федеральный центр поставщика, подведомственный Минстрою. Такую инициативу в кабмин направил Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП). На устанавливаемые госцены будет ориентироваться рынок. В кабмине «Известиям» сообщили, что письмо поступило в аппарат правительства и направлено для проработки в Минстрой.

Для создания центра можно в том числе использовать материально-техническую базу остановивших свою деятельность в РФ иностранных компаний, например IKEA, OBI.

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