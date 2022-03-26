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НОВОСТИ

Байден допустил, что военные США побывают на Украине

08:30 26.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден во время выступления перед американскими военными в Польше в пятницу допустил, что они могут побывать на Украине и увидеть происходящее в стране своими глазами. Белый дом после этого подчеркнул, что США по-прежнему не планируют отправлять военнослужащих в республику.

Встреча американского лидера с военными состоялась в городе Жешув, расположенном недалеко от польско-украинской границы. Байден, говоря о гражданах Украины и событиях в стране, отметил: "Посмотрите на обычных людей, как они поднимаются. И вы увидите, когда побываете там. Некоторые из вас там были".

Вскоре после этого представитель Белого дома заявил журналистам: "Президент ясно дал понять, что мы не будем отправлять военных США на Украину, наша позиция не изменилась". Вашингтон ранее неоднократно исключал такую возможность. Телеканал CNN счел, что Байден во время выступления в Жешуве неудачно выразился или оговорился.

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