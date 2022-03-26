Норвегия выступила на саммите ЕС против введения потолка цен на газ в ЕС

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экспортирующая газ Норвегия выступила на саммите ЕС в пятницу против введения потолка цен на газ на европейском рынке. Об этом сообщил, покидая саммит, премьер-министр Италии Марио Драги.

«Доходы правительства Норвегии были в последние месяцы $150 млрд, это для страны с 5 млн населения: это демонстрирует особое их положение и объясняет их сопротивление установлению потолка цен. Мы всегда рассуждаем о пороге цен, который бы применялся к российскому поставщику, но на самом деле поставщиками северного газа являются по большей части норвежцы», — сказал Драги. Италия выступала за введение потолка цен на газ в ЕС в качестве меры обуздания цен на энергию, но участники саммита не смогли согласовать этот вопрос.