Медведев счел невозможным повторение в России дефолта 1998 года

08:50 Источник: РБК

В России не повторится дефолт 1998 года, так как тогда государство было меньше защищено, чем в текущей ситуации, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости» и RT.

«В одну воду невозможно вступить дважды. Я не имел отношения к власти в 1998 году и воспринимал это с позиции человека из гражданского мира, если хотите, из бизнеса. Но и наше общество, наше государство было в гораздо меньшей степени защищено», — сказал Медведев, отвечая на вопрос о возможности повторения в России дефолта 1998 года. РБК