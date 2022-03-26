Медведев счел невозможным повторение в России дефолта 1998 года
08:50 26.03.2022 Источник: РБК
В России не повторится дефолт 1998 года, так как тогда государство было меньше защищено, чем в текущей ситуации, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью «РИА Новости» и RT.
«В одну воду невозможно вступить дважды. Я не имел отношения к власти в 1998 году и воспринимал это с позиции человека из гражданского мира, если хотите, из бизнеса. Но и наше общество, наше государство было в гораздо меньшей степени защищено», — сказал Медведев, отвечая на вопрос о возможности повторения в России дефолта 1998 года. РБК
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