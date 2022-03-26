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В Раду подан законопроект «О запрете Московского патриархата» на Украине

09:30 26.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект закона «О запрете Московского патриархата на территории Украины», автором которого является депутат от радикальной националистической партии «Свобода», был зарегистрирован в Верховной раде. Соответствующее уведомление было опубликовано в пятницу на сайте украинского парламента.

Автором законопроекта является депутат Рады Оксана Савчук от радикальной националистической партии «Свобода». Она является единственным депутатом, представляющим эту партию в Раде нынешнего созыва. Представители иных политических сил этот законопроект не поддержали, следует из сообщения на сайте Рады. Оксана Савчук была избрана в Раду по мажоритарному округу в Ивано-Франковской области на западе Украины. В этой части страны сильны нападки националистов на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) Московского патриархата.

В информационном сообщении о стадиях прохождения законопроекта через парламент говорится, что документ был получен и «передан на рассмотрение руководства» Рады. О передаче законопроекта на рассмотрение какого-либо из комитетов парламента в сообщении не упоминается. Текст законопроекта на сайте Рады не опубликован, поэтому содержание документа неизвестно.

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