Своим решением по газу Путин застал Запад врасплох - Spiegel

10:00 Источник: Газета.Ru

Решение президента России Владимира Путина перевести оплату за природный газ для недружественных стран в рубли застало Запад врасплох. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

«Своим заявлением Путин сумел застать Запад врасплох, хотя и трудно понять, какой цели на самом деле хочет добиться Россия с его помощью», — приводит издание слова экономиста Йенса Зюдекума.

По его словам, из-за требования Путина европейским компаниям, вероятно, придется покупать рубли у российского Центробанка, фактически находящегося под санкциями, что заставит Запад обходить собственные же санкции. Газета.Ru