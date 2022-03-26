0
0
69
НОВОСТИ

Своим решением по газу Путин застал Запад врасплох - Spiegel

10:00 26.03.2022 Источник: Газета.Ru

Решение президента России Владимира Путина перевести оплату за природный газ для недружественных стран в рубли застало Запад врасплох. Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

«Своим заявлением Путин сумел застать Запад врасплох, хотя и трудно понять, какой цели на самом деле хочет добиться Россия с его помощью», — приводит издание слова экономиста Йенса Зюдекума.

По его словам, из-за требования Путина европейским компаниям, вероятно, придется покупать рубли у российского Центробанка, фактически находящегося под санкциями, что заставит Запад обходить собственные же санкции.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:30 26.03.2022
В Раду подан законопроект «О запрете Московского патриархата» на Украине
0
126
09:00 26.03.2022
Польский генерал Скшипчак заявил, что Калининград является "территорией Польши"
0
205
08:50 26.03.2022
Медведев счел невозможным повторение в России дефолта 1998 года
0
212
08:40 26.03.2022
Норвегия выступила на саммите ЕС против введения потолка цен на газ в ЕС
0
233
08:30 26.03.2022
Байден допустил, что военные США побывают на Украине
0
267
22:40 25.03.2022
Премьер Польши предложил ЕС остановить выдачу виз россиянам в рамках санкций против РФ
0
761
22:00 25.03.2022
Россия может выполнять обязательства по внешним долгам в любых обстоятельствах — Силуанов
0
763
21:20 25.03.2022
Ученые впервые обнаружили частицы пластика в крови человека
0
799
20:40 25.03.2022
Байден заявил о намерении еще сильнее ужесточать санкции против России
0
866
20:00 25.03.2022
Китай и Индия обеспокоены влиянием односторонних санкций на мировую экономику — МИД КНР
0
930

Возврат к списку