Клишас заявил, что для отказа от губернаторских выборов нет оснований

12:00 Источник: РБК

В интервью РБК глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на сообщения о планах отмены губернаторских выборов в стране в этом году.

«Сейчас для этого нет оснований никаких», — уточнил он.

Отвечая на вопрос, не является ли губернаторская кампания слишком дорогой для бюджета в ситуации военной операции на Украине, Клишас ответил, что «демократия вообще вещь очень дорогая».