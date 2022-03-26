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НОВОСТИ

Клишас заявил, что для отказа от губернаторских выборов нет оснований

12:00 26.03.2022 Источник: РБК

В интервью РБК глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на сообщения о планах отмены губернаторских выборов в стране в этом году.

«Сейчас для этого нет оснований никаких», — уточнил он. 

Отвечая на вопрос, не является ли губернаторская кампания слишком дорогой для бюджета в ситуации военной операции на Украине, Клишас ответил, что «демократия вообще вещь очень дорогая».

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