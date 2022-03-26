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НОВОСТИ

Путин подписал закон о статусе ветеранов для участников спецоперации на Украине

10:30 26.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон о признании участников специальной военной операции на Украине ветеранами боевых действий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В среду закон был единогласно принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Инициатива внесена в нижнюю палату парламента во вторник депутатами фракции «Единая Россия» и сенаторами-единороссами во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета партии Андреем Турчаком.

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