Путин подписал закон о статусе ветеранов для участников спецоперации на Украине
10:30 26.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал закон о признании участников специальной военной операции на Украине ветеранами боевых действий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В среду закон был единогласно принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Инициатива внесена в нижнюю палату парламента во вторник депутатами фракции «Единая Россия» и сенаторами-единороссами во главе с первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета партии Андреем Турчаком.
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