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В России выявили 24 072 случая заражения коронавирусом за сутки

11:30 26.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 072, до 17 739 462. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,14%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 60 933, до 16 606 691. Днем ранее в штабе заявляли о 61 860 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 395, до 367 013. Днем ранее было выявлено 398 смертей.

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