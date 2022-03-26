0
0
84
НОВОСТИ

ВС РФ ракетами «Калибр» уничтожили склад с вооружением в Житомирской области

12:30 26.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные уничтожили крылатыми ракетами «Калибр» склад с вооружением в Житомирской области Украины. Об этом сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В течение дня 25 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования „Калибр“ уничтожен склад с боеприпасами и вооружением в районе населенного пункта Великие Коровинцы Житомирской области», — заявил Конашенков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

08:30 26.03.2022
Байден допустил, что военные США побывают на Украине
0
111
18:40 25.03.2022
На Украине было сосредоточено свыше 6 тыс иностранных наемников - МО РФ
0
272
18:00 25.03.2022
Не менее 10 украинских мин сорвались с якоря и дрейфуют в Черном море — МО РФ
0
246
11:32 25.03.2022
ВС РФ «Калибрами» уничтожили топливную базу под Киевом
0
341
10:20 25.03.2022
Расчеты «Искандеров» уничтожили базу подготовки наемников на Украине
0
367
16:50 24.03.2022
НАТО предоставит Украине средства защиты от химического, биологического и ядерного оружия
0
498
16:45 24.03.2022
НАТО предоставит Украине дополнительную военную помощь, запрошенную Зеленским — генсек
0
503
11:00 24.03.2022
ВС РФ в ходе спецоперации взяли под контроль город Изюм в Харьковской области
0
572
10:00 24.03.2022
КНДР, предположительно, произвела запуск баллистической ракеты
0
564
09:32 24.03.2022
Российские военные проводят разминирование сельхозугодий в Херсонской области
0
566

Возврат к списку