ВС РФ ракетами «Калибр» уничтожили склад с вооружением в Житомирской области

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные уничтожили крылатыми ракетами «Калибр» склад с вооружением в Житомирской области Украины. Об этом сообщил журналистам в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В течение дня 25 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования „Калибр“ уничтожен склад с боеприпасами и вооружением в районе населенного пункта Великие Коровинцы Житомирской области», — заявил Конашенков.